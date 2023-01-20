الاستحمام البارد والاكتئاب.. دراسة تكشف مفاجأة جديدة

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كشفت دراسة حديثة عن فوائد عديدة للاستحمام بالماء البارد، مؤكدة أنه يحفز جهاز المناعة ويخفف من أعراض الاكتئاب وعندما يتعلق الأمر بالعيش لفترة أطول، يدرك الكثير منا أن الجينات تلعب دورًا، بحسب “إكسبريس”.

ومع ذلك، يُعتقد أيضًا على نطاق واسع أن بعض خيارات نمط الحياة مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام هي طرق جيدة لزيادة احتمالاتك، فيما أوصى أحد الخبراء بتغيير عادات الاستحمام لإضافة سنوات إلى حياتك.

من جهته، نصح كريستوفر بول، المؤسس المشارك لمشروع أكسفورد، بأخذ دش ساخن وتحويله إلى البرودة لأطول فترة ممكنة، مؤكدًا أن ذلك مفيد جدًا للجسم.

الاستحمام بالماء الدافئ

في سياق متصل، أكدت دراسة جديدة أن الاستحمام بالماء الدافئ بانتظام يمكن أن يحاكي في الواقع العديد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أُجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة «كوفنتري» البريطانية على متطوعين يقضون فترات متساوية من الوقت في الاستحمام بماء دافئ والمشي أو الركض أو ركوب الدراجات.

ووجد الباحثون أن الاستحمام في حوض دافئ يزيد من تدفق الدم، ودرجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب، تمامًا مثلما تفعل التمارين الرياضية، وأنه يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز نمو الخلايا وإصلاحها، بل ويعمل مضادًا للاكتئاب.

كما أشار فريق الدراسة إلى أن استخدام الماء الدافئ في الاستحمام يقلل الالتهاب ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، فإن هذه الوسيلة غير قادرة على المساعدة في فقدان الدهون أو تحسين كتلة العضلات وكثافة العظام، وفقًا للباحثين.

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