رعب داخل “إف بي آي” من برنامج ذكاء اصطناعي صيني

تواصل – وكالات:

أثار برنامج ذكاء اصطناعي تابع للحكومة الصينية قلقًا أمنيًا بالولايات المتحدة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، كريستوفر راي، أمس الخميس، إنه ”قلق للغاية” بشأن البرنامج الذي ”لا يلتزم بسيادة القانون”، حسب قوله.

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طموحات الصين للذكاء الاصطناعي

وأضاف خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن طموحات الصين للذكاء الاصطناعي ”بُنيت على نجاحات مجموعة ضخمة من الملكية الفكرية والبيانات الحساسة التي تمت سرقتها على مر السنين”.

وأشار إلى أنه في حال تركت دون رادع، يمكن للصين استخدام تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات القرصنة وسرقة الملكية الفكرية، لافتًا: ”هذا أمر نشعر بقلق عميق حياله. أعتقد أن كل شخص هنا يجب أن يشعر بقلق عميق حياله”.

وأوضح، وفقًا لوكالة “اسوشتيدبرس”، أن ”الذكاء الاصطناعي هو مثال كلاسيكي على التكنولوجيا، حيث ينتابني نفس رد الفعل في كل مرة.. يمكننا فعل ذلك؟” ثم أفكر، يا إلهي، يمكنهم فعل ذلك”.

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اعتراضات أمريكية متواصلة

يشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين لطالما عبروا عن مثل هذه المخاوف. ففي أكتوبر 2021، أصدر مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة تحذيرات بشأن طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي كجزء من جهد متجدد لإعلام رجال الأعمال التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين بشأن مخاطر قبول الاستثمار الصيني أو الخبرة في الصناعات الرئيسية.

وفي وقت سابق من ذلك العام، حثت لجنة للذكاء الاصطناعي بقيادة المدير التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، إريك شميدت، الولايات المتحدة على تعزيز مهاراتها في الذكاء الاصطناعي لمواجهة الصين، بما في ذلك عبر السعي وراء أسلحة ”ممكنة للذكاء الاصطناعي”.

ولم يرد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للحصول على تعليق أمس الخميس على تصريحات راي.

واتهمت بكين واشنطن مرارًا بإثارة المخاوف، وانتقدت المخابرات الأمريكية لتقييمها للصين.