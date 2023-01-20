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اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
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اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
٠٥:٥٢:٢٥ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 20 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.64

فرنك سويسري 4.07

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.31

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.10

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