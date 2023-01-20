خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة رحلات مطار المدينة الدولي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة رحلات مطار المدينة الدولي.

حيث أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية يقدمها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي “المدينة المنورة”، لتمكين المستفيد من معرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه، من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات

1 – اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

2 – من القائمة في الأعلى، انقر على “الرحلات”.

3 – اختر من القائمة المنسدلة “المغادرة” أو “الوصول”.

4 – سيظهر لك جدول بالرحلات المغادرة أو القادمة حسب اختيارك.

* خدمة العملاء

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «8001168888 – 00966112682763»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم.

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