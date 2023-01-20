إدارة التفويج: استقبلنا أكثر من 630 ألف معتمر هذا الأسبوع (فيديو)

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أعلن مدير إدارة تفويج الحجاج والمعتمرين، حسان محمد، أنه تم استقبال أكثر من 630 ألف معتمر هذا الأسبوع، مشددًا على أن هناك قابلية لاستقبال أعداد أكبر.

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “أيام الجمع حسب الخطط الموضوعة نستقبل أكبر عدد ممكن، هذا الأسبوع استقبلنا أكثر من 630 ألف معتمر”.

وأضاف: “لدينا استعداد لاستقبال أكبر عدد ممكن، خاصة وأن وكالة التفويج تضم نخبة من المهندسيين والمخططين، وكذلك نخبة من رجال الميدان المدربين بأعلى معايير الحشود”.

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نسبة إشغال الفنادق بمكة

وسجلت فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة، نسبة إشغال خلال شهر يناير الجاري وصلت إلى أكثر من 80 في المئة، مقارنة بمثل هذه الأوقات في الأعوام الماضية، كما بلغت حركة التشغيل في شهر ديسمبر الماضي الى أعلى من 90 في المئة.

وتوقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة والزيارة هاني العميري، انتعاش محلات بيع هدايا المعتمرين في مكة المكرمة بنحو 85 في المئة.