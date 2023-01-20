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استشاري: المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب انتفاخات في البطن (فيديو)
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استشاري: المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب انتفاخات في البطن (فيديو)

استشاري: المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب انتفاخات في البطن (فيديو)

استشاري: المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب انتفاخات في البطن (فيديو)
٠٥:٥١:٣٠ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

علّق استشاري أمراض الباطنية في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور فهد العنزي، على من ينصح بتناول المشروبات الغازية بغرض “هضم الطعام”.

وقال خلال تواجده بقناة “الإخبارية”، أن الصح هو شرب سوائل كثيرة، حيث إن المشروبات الغازية تزيد معدل الغازات في المعدة وتسبب الانتفاخ.

في سياق متصل، أكد باحثون أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، بل تحتوي على كميّات هائلة من السكر، والأحماض المضرّة.

وأضافوا أنه إذا كنت تستهلك المشروبات الغازيّة عدّة مرّات فقط في الشهر، فلا داعي للقلق، ولكن إذا كنت تشربها أكثر من مرة يوميًا، فإنه من المحتمل أنّك تعرّض نفسك للسمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

أضرار المشروبات الغازية

وأوضحوا أن المشروبات الغازية المُخصّصة للحميات لا تُعتبر بديلاً صحيًا، إذ تم ربط شرب عبوة واحدة في اليوم فقط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة، والخرف، وفق “سي إن إن”.

وفي وقت سابق، حذر استشاري طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، من المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مؤكدًا أنه لا ينصح بشربها على معدة فارغة لما تسببه من أمراض.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أمراض باطنية السعودية المشروبات الغازية المملكة

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