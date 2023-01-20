تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

قال عبدالله الشهراني، المتحدث باسم الخطوط السعودية، إنه سيتم إطلاق خدمة إصدار التأشيرة للقادمين إلى المملكة، بغرض السياحية وأداء مناسك العمرة، خلال أيام قليلة، عند شراء التذاكر لمدة لا تتجاوز 96 ساعة.

وأضاف الشهراني أن التأشيرة تمكن القادمين إلى المملكة من التنقل وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات وأداء مناسك العمرة، لافتًا إلى أن مدة التأشيرة أربعة أيام.

أشاد مجلس الوزراء بقرار تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح خلال جلسته يوم الثلاثاء، أن تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر، هو امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

أعلنت وزارة الخارجية، يوم الخميس، انضمام المملكة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعد التحالف هو شراكة تم الإعلان عنها خلال ااجتماع السنوي للمنتدى لعام 2023، وتجمع الرؤساء التنفيذيين، والوزراء، والمنظمات العالمية، وغيرهم من القادة، لتحقيق مستقبل أفضل للعمل، للجميع، وذلك من خلال دعم توفير فرص العمل وتحول الوظائف.

كشفت النيابة العامة يوم الإثنين عن مصادرة أكثر من (3.3) مليون ريال نقداً، والسجن لمدة (6) سنوات لوافديْن ثبتت إدانتهما بتهمة غسل الأموال.

كان النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أقر إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.

ضبطت أمانة جدة، يم الخميس مستودعًا مخالفًا بحي التيسير شرقي المحافظة، يتم استغلاله في تخزين المواد المحظورة، حيث عثر بداخله على المئات من زجاجات الخمور المستوردة، عند مداهمته بمشاركة الجهات المعنية.

وأعلن رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الرقابية في البلدية شاركت في ضبط موقع مخالف بوداي “مريخ” شرق المحافظة، حيث جرى ضبط ومصادرة 636 زجاجة من منتجات الخمور المستورد.

ثانيًا – دوليًا

صوت نواب البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد صادق نواب البرلمان الأوروبي، على إدانة قمع النظام الإيراني للاحتجاجات؛ وذلك بموافقة 313 عضوا من مجموع 545 عضوا شاركوا في جلسة اليوم.

كشفت السلطات الأوكرانية، أن حادث تحطم مروحية قرب روضة أطفال في العاصمة كييف يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني و3 أطفال.

وأكدت الشرطة تحطم مروحية تابعة للجيش الأوكراني في بروفاري بمنطقة كييف بجانب روضة أطفال، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصًا من بينهم 12 طفلاً، وفقًا لـ “نوفوستي”.

في خطوة مفاجئة، قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، تنحيها عن منصبها بحلول 7 فبراير المقبل.

وفي أول مؤتمر صحفي لها عام 2023، قالت أردرن وهي تبكي إن هذا الدور أخذ منها الكثير، وأضافت: “لا يمكنك ولا يجب عليك القيام بالمهمة ما لم يكن لديك خزان ممتلئ، بالإضافة إلى احتياطي قليل لتلك التحديات غير المخطط لها وغير المتوقعة التي تأتي حتمًا”.

كشفت وسائل إعلام هندية، عن مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة النيبالية التي تحطمت صباح يوم الأحد.

ونقلت قناة “نيوز 18” التلفزيونية الهندية، عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصًا، قد لقوا مصرعهم جميعًا، مؤكدة مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المحطمة.