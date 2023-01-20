4 نصائح مهمة للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “وظائف تعليمية – رخصة مهنية”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح مهمة للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية.

وأوضح الحساب أن من بين تلك النصائح ما يلي:

1 – توكل على الله وصلِّ على النبي اثناء دخول قاعة الاختبار.

2 – تجهز واستعد وخلك في مقر الاختبار قبل موعده بنصف ساعه.

3 – اقرأ السؤال بتركيز والجواب اللي تشك فيه اختر الإجابة الغريبة من ضمن هالاختيارات.

4 – ختامًا دعواتي الصادقة معكم دائمًا.

هيئة تقويم التعليم

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن بدء إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، أمس الخميس.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام؛ حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وقبل أيام أعلنت الهيئة نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (القسم العام) التربوي، عبر رسائل نصية على أرقام المعلمين والمعلمات المسجلين في ملف المتقدمين على الرخصة.

آلية إعلان نتائج الاختبارات

في وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، والمدة المقررة لظهور النتيجة بعد تأدية الاختبار.

وقال حساب خدمة العناية بالمستفيدين على تويتر “تويتر”، ردًا على استفسار أحد المتابعين، إن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، في حين تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

وأوضحت أنه يمكن التواصل عبر منصة الدعم الموحدة في حال عدم ظهور النتيجة خلال المدة المحددة.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم ظهور النتيجة بعد تجاوز الفترة المحددة، يمكنك التواصل مع فريق الدعم خلال منصة الدعم الموحدة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بدء اختبارات التخصص للراغبين في الحصول على الرخصة المهنية