الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
العالم في أسبوع.. إصدار التأشيرة عند شراء التذاكر.. وتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن
رعب داخل “إف بي آي” من برنامج ذكاء اصطناعي صيني
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة رحلات مطار المدينة الدولي
اليورو بـ 4.06.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
استشاري: المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتسبب انتفاخات في البطن (فيديو)
إدارة التفويج: استقبلنا أكثر من 630 ألف معتمر هذا الأسبوع (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طبيب نفسي: المملكة هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في هذا المجال (فيديو)

طبيب نفسي: المملكة هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في هذا المجال (فيديو)

طبيب نفسي: المملكة هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في هذا المجال (فيديو)
٠٥:٢٠:١٦ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في مجال الصحة النفسية الدكتور ناصر بن دهيم، إن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.

وأوضح “ابن دهيم”، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك دولتين فقط حول العالم يقيسان مؤشرات الصحة النفسية بشكل مستمر وهما السعودية وأمريكا.

وأضاف: المملكة نشرت نتائج الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا وأظهرت النتائج وهي من أقل وأفضل الدول في معدلات الخطورة.

نتائج تعزيز الصحة النفسية

في سياق متصل، أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م والذي يظهر انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب والتي بلغت النسبة فيها (12.7%) مقارنة بعام 2020 والتي بلغت النسبة فيها (13.8%).

وأوضح المركز، أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، بالإضافة أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا..

ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.

اقرأ أيضًا:

مركز تعزيز الصحة النفسية: أعراض الاكتئاب أعلى بين غير المتزوجين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الصحة الصحة النفسية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«الأرصاد» يتوقع: سحب رعدية مع استمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع: سحب رعدية مع استمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

٠٧:١٩ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
«مرور عسير» يستدعي أحد مشاهير مواقع التواصل بعد عرقلته السير بعقبة شعار (فيديو)

«مرور عسير» يستدعي أحد مشاهير مواقع التواصل بعد عرقلته السير بعقبة شعار (فيديو)

٠٩:٢٢ م، الجمعة، ١٧ مارس ٢٠١٧
سقوط قذيفة آر بي جي على مستشفى ببنغازي الليبية

سقوط قذيفة آر بي جي على مستشفى ببنغازي الليبية

٠٩:٠٦ م، السبت، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٤
مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان

مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان

١٠:٠٤ ص، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *