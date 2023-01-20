طبيب نفسي: المملكة هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في هذا المجال (فيديو)

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قال الباحث في مجال الصحة النفسية الدكتور ناصر بن دهيم، إن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.

وأوضح “ابن دهيم”، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك دولتين فقط حول العالم يقيسان مؤشرات الصحة النفسية بشكل مستمر وهما السعودية وأمريكا.

وأضاف: المملكة نشرت نتائج الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا وأظهرت النتائج وهي من أقل وأفضل الدول في معدلات الخطورة.

نتائج تعزيز الصحة النفسية

في سياق متصل، أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م والذي يظهر انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب والتي بلغت النسبة فيها (12.7%) مقارنة بعام 2020 والتي بلغت النسبة فيها (13.8%).

وأوضح المركز، أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، بالإضافة أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا..

ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.

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