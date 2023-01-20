“جريمة مستقلة”.. محامي: احذر التورط في إعادة نشر المحتوى المسيء

تواصل – فريق التحرير:

قال المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، إن إعادة نشر المحتوى المسيء تعد جريمة مستقلة عن جريمة إنتاج المحتوى الأساسي.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”: “هناك اختلاف بين القانونيين؛ البعض يرى بأن من نشر المقطع المسيء بداية هو المسؤول عنه، وأن من قام بإعادته بالتعليق أو الاستنكار، أو بالتأييد له، ناقل غير مسؤول عنه”.

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وتابع: “أنا أختلف معهم في هذه الجزئية، وهو أن من قام بإنتاج هذا المقطع، قولاً واحدًا يتحمل المسؤولية كاملة، أما من قام بإعادة نشر المقطع، فهنا يكون جريمة جديدة مستقلة بنشر بما هو مسيء”.