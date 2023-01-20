أقوى من الهيروين 50 مرة.. مخدر جديد يقتل 9 أمريكيين كل ساعة

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أشارت إحصائيات إلى أن انتشار تعاطي مخدر الفينتانيل في الولايات المتحدة يتسبب في وفاة نحو 9 أمريكيين في كل ساعة حتى الآن.

مواد قادمة من الصين

وارتفع معدل الوفيات، العام الماضي، في أمريكا، بسبب هذه المادة المخدرة إلى 10%، ليصل إلى أكثر من 110 آلاف وفاة.

فيما صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بأن المعنيين وجدوا أن المواد الكيميائية وأدوات تصنيع وإنتاج الفيناتيل قادمة من الصين، حسب “العربية”.

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يصنع بمواد أولية متاحة

ورجحت السلطات الأميركية أن سبب زيادة انتشار مخدر الفيناتيل بين المتعاطين يعود إلى سعره المنخفض مقارنة بمواد مخدرة أخرى.

من ناحية أخرى، أوضح خبير السياسة الصحية، كامير علائي، أن الفينتانيل دواء اصطناعي، ويعد أقوى 50 مرة من الهيروين، وأقوى 100 مرة من المورفين، ويقتل الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى هو سهولة تصنيعه لأنه يصنع من مواد أولية كيميائية مسموح بيعها بالأسواق.

ضبط 50 مليون حبة

وضبطت حدة مكافحة المخدرات الامريكية، العام الماضي، من ضبط شحنة من الفينتانيل، قالت إنها قادرة على التسبب في وفاة كافة السكان في الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 4 أطنان من الفينتانيل وأكثر من 50 مليون حبة.