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التوصل لتقنية تنبيه إلكترونية لتقليل مشاكل شرود الذهن
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التوصل لتقنية تنبيه إلكترونية لتقليل مشاكل شرود الذهن

التوصل لتقنية تنبيه إلكترونية لتقليل مشاكل شرود الذهن

التوصل لتقنية تنبيه إلكترونية لتقليل مشاكل شرود الذهن
٠٣:٠١:٠٦ ص، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى علماء يابانيون تجربة على منبه إلكتروني يمكنه تنبيه الإنسان صوتياً عند الشرود الذهني أو أثناء حالات فقدان التركيز.

وقام العلماء بدراسة شملت 36 شخصاً دون سن الستين، تمت تجربة منبه صوتي إلكتروني عليهم، وتبين بأنهم كانوا أقل شروداً.

وسئل المشاركون أثناء الدراسة، كل 18 ثانية تقريباً عن مدى تركيزهم على المهمة، لتحديد مدى شرود أذهانهم.

حالات الشرود الذهني

وبعد تحديد نشاط أدمغتهم أثناء الشرود، باستخدام أقطاب كهربائية موضوعة على فروة رأسهم، أعطاهم الباحثون مهمة لمدة 20 دقيقة مرة أخرى.

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وخلال الدراسة، سمع أكثر من نصف الأشخاص في المجموعة تنبيهاً إلكترونياً كلما أظهرت أنماط أدمغتهم أن أذهانهم قد شردت.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين سمعوا أصوات التنبيه كانت عقولهم أقل شروداً من أولئك الذين لم يتلقوا أي تنبيهات صوتية.

أضرار الشرود الذهني

وفي هذا السياق، قال الدكتور إيساكو كاواشيما، الذي قاد الدراسة من مجموعة معمل أبحاث اتصالات معلومات الدماغ ATR في اليابان: “هدفنا النهائي هو تطوير جهاز يسمح للأشخاص بإدارة شرودهم الذهني بطريقة مفيدة”.

وأوضح كاواشيما، بأن شرود الذهن وقلة التركيز ينطويان على نتائج سلبية عديدة أهمها قلة الإنتاجية، والإصابة بعدة حالات صحية مثل الاكتئاب، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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