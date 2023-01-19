24 يوما في البحر بلا طعام.. رجل ينجو بأعجوبة

تواصل – فريق التحرير:

تعرض رجل من جمهورية الدومينيكان، يبلغ من العمر 47 عاما، لتجربة خطيرة، كادت أن تودي بحياته، حيث تاه في البحر الكاريبي، لمدة 24 يوما، قبل أن يتم العثور علي زورقه.

تناول الكاتشب فقط

وقال إلفيس فرنسوا، الناجي، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية: “لم تكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشاب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق، فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوما، لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة”، حسب “العين الإخبارية”.

اقرأ أيضا:

مأساة تهز دولة عربية.. غرق 3 أطفال من عائلة واحدة

عثرت عليه طائرة

وروى فرانسوا قصة نجاته، وقال : “رصدت طائرة في السماء بتاريخ 15 يناير، وبدأت في إرسال إشارات لها من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزتي، وعندما رأيتها تمرّمرتين أدركت أن من في داخلها رأوني”.

وكتب الناجي كلمة “help” أو “النجدة” على زورقه الشراعي الذي عثر عليه على متنه على بعد 120 ميلاً بحرياً (حوالي 220 كيلومتراً) شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لا جواخيرا في شمال بوليفيا، على ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا.