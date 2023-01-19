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لتهريب “البصل”.. إيقاف 10 مضيفات من الفلبين
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لتهريب “البصل”.. إيقاف 10 مضيفات من الفلبين

لتهريب “البصل”.. إيقاف 10 مضيفات من الفلبين

لتهريب “البصل”.. إيقاف 10 مضيفات من الفلبين
٠٢:٣٨:٢٦ ص، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية في 10 يناير 2023، لدى 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني.

عقوبات على طاقمي رحلتين

وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة علي طاقمي الرحلتين الموقوفين نهاية الأسبوع المقبل، حسب “العربية”.

وقامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.

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مخالفة لقانون التحديث الجمركي

وتخضع المضيفات لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات.

وارتفعت أسعار البصل خلال الشهر الجاري بشكل صارخ من دولارين ونصف إلى 11 دولارا للكيلو جرام الواحد، وهو أعلى تكلفة من سعر الدجاج بنسبة 25% و50% من سعر اللحم البقري، فيما تجاوزت تكلفة كيلوغرام البصل الحد الأدنى للأجر اليومي للعمل في الفلبين.

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