تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع حائل الصحي، عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في (مستشفى أجا للرعاية المديدة والتأهيل الطبي) في (حائل) بنظام التكليف.

واشترط تجمع حائل الصحي، أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رؤساء أقسام:

الأشعة.

السجلات الطبية.

مراقبة المخزون.

خدمات التمريض.

التحول الرقمي.

مكافحة العدوى.

الصحة العامة.

العلاج الطبيعي.

الموارد البشرية.

الخدمة الاجتماعية.

الجودة.

الشؤون الأكاديمية.

التعقيم.

المختبر.

اقرأ أيضا:

تجمع الرياض الصحي الأول يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

موظفون داخل الأقسام:

الجودة.

مراقبة الدوام.

الموارد البشرية.

التنسيق الطبي.

القانونية والالتزام.

السجلات الطبية.

التواصل الداخلي.

مكافحة العدوى.

الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

خبرة 3 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح التجمع أن التقديم مُتاح عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات