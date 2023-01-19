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تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات
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تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات

تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات

تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات
٠٢:٤٠:٤٣ ص، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع حائل الصحي، عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في (مستشفى أجا للرعاية المديدة والتأهيل الطبي) في (حائل) بنظام التكليف.

واشترط تجمع حائل الصحي، أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رؤساء أقسام:

  •  الأشعة.
  •  السجلات الطبية.
  •  مراقبة المخزون.
  •  خدمات التمريض.
  •  التحول الرقمي.
  •  مكافحة العدوى.
  •  الصحة العامة.
  •  العلاج الطبيعي.
  •  الموارد البشرية.
  •  الخدمة الاجتماعية.
  •  الجودة.
  •  الشؤون الأكاديمية.
  •  التعقيم.
  •  المختبر.

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موظفون داخل الأقسام:

  •  الجودة.
  •  مراقبة الدوام.
  •  الموارد البشرية.
  •  التنسيق الطبي.
  •  القانونية والالتزام.
  •  السجلات الطبية.
  •  التواصل الداخلي.
  •  مكافحة العدوى.

الشروط المطلوبة: 

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  خبرة 3 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح التجمع أن التقديم مُتاح عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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