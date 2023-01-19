البر الخيرية بالخرمة: تفريج 30 حالة استفاد منها عدد من الأيتام و الأرامل و المسنين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة تفريج قرابة 30 حالة للأيتام والأرامل والمسنين.

وقالت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعـد فضـل الله..ثـم بتضافر جهودكم تم تفريج 30 حالة استفاد منها عدد من الأيتام و الأرامل والمسنين ، عسى الله أن يكتب أجوركم و ان يجزيكم من كل خير”.

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يذكر أن مجلس الضمان الصحي، قال في وقت سابق، إنه عبارة عن جهة تنظيمية تسعى للوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

التأمين والجميعات الخيرية

وبشأن مسؤولية الجمعيات الخيرية عن التأمين لأفراد أسرة الموظف، أكد المجلس أنه مسؤول عن تطبيق التأمين الإلزامي لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.

وخلال رده على سؤال أحد المستفيدين حول دخول الجمعيات الخيرية في نطاق المجلس، كشف أنه بمثابة هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وإشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي للعاملين بالقطاع “الخاص”، وعلى شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين.

وأضاف أنه تحت شعار “الضمان يضمنك”، فقد تم توسيع نطاق الخدمات الصحية، وإضافة منافع أخرى جديدة في الوثيقة المحدّثة لتعزيز الصحة بالمملكة، مؤكدًا أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية المحدثة تغطي العديد من الحالات الصحية.

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