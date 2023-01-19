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هزت مدينة عربية.. يدهس فتاة بعد طعنها
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هزت مدينة عربية.. يدهس فتاة بعد طعنها

هزت مدينة عربية.. يدهس فتاة بعد طعنها

هزت مدينة عربية.. يدهس فتاة بعد طعنها
٠٢:٣٤:٠٠ ص، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هزت جريمة قتل مدينة اللاذقية السورية، بعد إقدام شاب على قتل فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، بطعنها بآلة حادة، ثم دهسها بدراجة بخارية.

توفيت متأثرة بجراحها

وقالت وزارة الداخلية السورية ان الشابة إيلين ساتيك، 20عاما،  توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف البيان أن الشابة تعرضت لعدة طعنات بالقرب من دوار الأزهري أمام مشفى سويد في اللاذقية، موضحا أن الشاب القاتل يدعى سليمان. ر، وهو من مواليد عام 2000، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على طعن الفتاة ثلاث طعنات بأداة حادة.

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تفشي الجرائم

وبحسب التحقيقات الجارية فإن دافع القاتل الذي نفذ جريمته المروعة من قتل ودهس هو وجود خلافات بينه وبين الشابة، وقد تم إلقاء القبض على الجاني وسيتم تقديمه للقضاء المختص، حسب “الإمارات اليوم”.

وأثارت الجريمة ردود فعل عاصفة في مختلف الشبكات والمنصات الاجتماعية في سوريا، حيث اعتبر المعلقون أن ما يحدث من انتشار لحوادث القتل والعنف المجتمعي بات نذير تفشي خطير للجريمة داخل المجتمع السوري.

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أخبار سوريا جريمة في سوريا قتل شابة مدينة اللاذقية وزارة الداخلية السورية

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