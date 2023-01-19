الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
استشارية: الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقية.. التوعية المجتمعية ضرورة
“فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”.. استشاري نفسي يوجه نصيحة ذهبية للزوجين
استشاري : 4 أضرار شديدة الخطورة لـ”الخلطات الشعبية”
تفاصيل حريق لم يبقِ شيئا.. أودى بـ950 منزلاً وتشريد 2150 لاجئا
ظهرا في مقطع فيديو.. القبض على مواطنين اعتديا على آخر
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشارية: الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقية.. التوعية المجتمعية ضرورة

استشارية: الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقية.. التوعية المجتمعية ضرورة

استشارية: الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقية.. التوعية المجتمعية ضرورة
٠٢:١٩:١٨ ص، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت د. مها النمر استشارية نساء وولادة وطب أجنة مستشفى الملك فيصل التخصصي، إن الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقيه .

وأضافت النمر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “زواج الأقارب، عاده متأصلة عند العرب منذ القدم ورسولنا ﷺ تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش”.

اقرأ أيضا:

خبير تخاطب: التأتأة ليست مرضًا وراثيًا ولا علاقة لزواج الأقارب بها (فيديو)

هل الخصومة بين الأقارب تُعد قطيعة رحم؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

أهمية التوعية المجتمعية

وتابعت د. مها النمر أن الأفضل هو التوعية المجتمعية بضرورة التالي:

١- فحص الجينات للأقارب قبل الزواج

٢- إذا مرض معروف في العائلة؛ يتم فحص عنه لمعرفة احتمالات إصابة الأبناء؛ ثم إعطاءهم خيارات.

اقرأ أيضا:

نقاش حاد على «تويتر» حول «زواج الأقارب».. صرخة زوج: أريد أن أبكي ومواطنة: اقنعوا جدتي

أكاديمي مختص في قضايا السلوك المنحرف يوضح أسباب جرائم قتل الوالدين والأقارب

غداً.. المُفتي يُعلق على ندوة «حقوق الوالدين والأقارب في الإسلام» بالرياض

الكلمات الدلالية:
التوعية المجتمعية التوعية بشأن زواج الأقارب زواج الأقارب مها النمر

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري يوضح مدى صحة التوقف عن دواء «الكوليسترول» قبل إجراء التحاليل

استشاري يوضح مدى صحة التوقف عن دواء «الكوليسترول» قبل إجراء التحاليل

٠١:٣١ ص، السبت، ٠٦ فبراير ٢٠٢١
طبيب يحذر من خِدع علاجات «التجميل».. تسبب أضراراً جسيمة (فيديو)

طبيب يحذر من خِدع علاجات «التجميل».. تسبب أضراراً جسيمة (فيديو)

٠٢:١٤ ص، الأثنين، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
4 طرق طبيعية تنشط عملية «الهضم» وتكافح آلام المعدة

4 طرق طبيعية تنشط عملية «الهضم» وتكافح آلام المعدة

٠٨:٢٩ م، الأربعاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٧
كيف تقوي جهازك المناعي لمحاربة نزلات البرد

كيف تقوي جهازك المناعي لمحاربة نزلات البرد

٠٨:٤٥ ص، الخميس، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *