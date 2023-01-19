استشارية: الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقية.. التوعية المجتمعية ضرورة

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قالت د. مها النمر استشارية نساء وولادة وطب أجنة مستشفى الملك فيصل التخصصي، إن الدعوة لمنع زواج الأقارب غير منطقيه .

وأضافت النمر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “زواج الأقارب، عاده متأصلة عند العرب منذ القدم ورسولنا ﷺ تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش”.

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أهمية التوعية المجتمعية

وتابعت د. مها النمر أن الأفضل هو التوعية المجتمعية بضرورة التالي:

١- فحص الجينات للأقارب قبل الزواج

٢- إذا مرض معروف في العائلة؛ يتم فحص عنه لمعرفة احتمالات إصابة الأبناء؛ ثم إعطاءهم خيارات.

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