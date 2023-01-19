“فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”.. استشاري نفسي يوجه نصيحة ذهبية للزوجين

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصائح ذهبية للزوجين، لاسيما في حالات الخلاف أو التقصير من طرف تجاه الآخر.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعض الزوجات والأزواج يسيطر عليهم شعور الانتقام من خطأ أو تقصير حصل من الآخر ويستمر ذلك طويلا لدرجة تتحول معها حياة ذلك المنتقم إلى حسرة دائمة بعد حصول نشوة محدودة في البداية ‼.

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

وأضاف السلمان “العفو والتسامح والصفح أفضل وأروع وأجمل وأدوم لك أنت قبل الآخر .

وختم د. عبدالله السلمان بآية من القرآن الكريم، تحمل معاني التسامح والصفح “فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”.

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نصائح لحل المشاكل والخلافات

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصائح مهمة لحل المشاكل والخلافات التي قط تطرأ بين الزوجين.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إذا حصل بينكما خلاف فليس الحل هو الهجر الطويل بالأيام وأحياناً بالأسابيع مع البقاء في البيت أو استغلال ذلك للسفر لبلد آخر”.

وأضاف د. عبدالله السلمان: “الحل هو الحوار الهادئ لحل الخلاف وتفهم أسبابه والصفح والتسامح وقبول الاعتذار‼”.

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