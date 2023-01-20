“حصاد الأسبوع الاقتصادي”.. مشاركة فاعلة في منتدى دافوس وارتفاع استثمارات المملكة في أمريكا

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شاركت المملكة في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023، الذي أقيم في جبال الألب السويسرية، ف حضور قادة الدول وخبراء اقتصاداتها.

تراجع معدل التضخم نحو 2.5%

وتوقع محمد الجدعان، وزير المالية، في مقابلة مع “سي إن بي سي” الأمريكية، تراجع معدل التضخم في المملكة إلى نحو 2.5 % أو 2.6 % خلال العام الجاري 2023، هبوطًا من نحو 3.3% خلال العام الماضي.

وقال خلال حضوره منتدى دافوس الاقتصادي 2023، إن المملكة قامت بعدة خطوات لكبح التضخم الذي شهد ارتفاعاً عالمياً منذ جائحة كورونا، ومن أبرز ما قامت به وضع سقف لأسعار الوقود، للمساهمة باستقرار الأسعار.

في حين كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، عن إجراء 700 تغيير تشريعي لجذب المستثمرين، وأوضح، في تصريحات لوكالة “بلومبرج”، على هامش منتدى دافوس أن المملكة تثق بقدرتها على جلب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية، لتتمكن من المضي قدماً في تنويع الاقتصاد.

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المملكة تنضم إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

استثمارات المملكة في أمريكا تقفز إلى 121.4 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي

تحالف الوظائف في دافوس

وانضمت المملكة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو شراكة تم الإعلان عنها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2023.

وتجمع الرؤساء التنفيذيين، والوزراء، والمنظمات العالمية، وغيرهم من القادة، لتحقيق مستقبل أفضل للعمل، للجميع، وذلك من خلال دعم توفير فرص العمل وتحول الوظائف.

توسعة للمملكة.. شراكة استراتيجية

وفي سياق متصل، بحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع معالي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء.

كما ناقش مع الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شرى أشوينى فايشناو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

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استثمارات المملكة في أمريكا

ومن ناحية أخرى، ارتفعت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 121.4 مليار دولار “455.3 مليار ريال” بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 120.7 مليار دولار “452.6 مليار ريال” بنهاية أكتوبر من العام الجاري، بارتفاع 0.6 في المئة بما يعادل نحو 700 مليون دولار، بحسب “الاقتصادية”.

وتعد استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي الأعلى خلال ثلاثة أشهر “أي منذ أغسطس 2022 البالغة بنهايته 122 مليار دولار”. قطاعي الأدوية والسيارات كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تفاوض أكبر الشركات العالمية، ومنها شركات في قطاع السيارات والأدوية مثل “فايزر” و”أسترازينكا” و”موديرنا” وغيرهم، لبناء قدرات في المملكة. وأوضح الوزير أنه سيتم إعطاء محفزات للشركات للاستثمار في المملكة، خاصة في قطاعات مهمة، مثل الأمن الغذائي، والأمن الصحي، منها محفزات مالية ومحفزات بضمان السوق مثل اتفاقيات الشراء والتي تضمن وجود طلب على المنتجات التي يتم تصنيعها

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الرعاية الصحية أفضل أداء

وفي السياق ذاته، سجل قطاع الرعاية الصحية في المملكة أفضل أداء خلال العام الماضي، وبلغت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الرعاية الصحية نحو 22.6%.

وساعد نمو أرباح قطاع الرعاية الصحية في المملكة على تحفيز الطلب لشراء أسهم الشركات التي تدير المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة. مصانع جديدة وأرقام قياسية وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر الماضي بلغ 1,41 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10742 مصنعاً. وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201 رخصة منها: 1371 رخصة محجر مواد بناء، و589 رخصة كشف، و172 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية. وفي سياق مواز، حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر ديسمبر لعام 2022م نسبته 13.63% لتصل إلى 955,731 حاوية قياسية مقارنة بـ841,055 حاوية خلال نفس الشهر من عام 2021م.

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تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك المركزي عن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك جاء بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من البنك المركزي، لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين؛ لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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