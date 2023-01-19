استشاري : 4 أضرار شديدة الخطورة لـ”الخلطات الشعبية”

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة الخلطات الشعبية.

وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الخلطات الشعبية مرتبطة بالعديد من المخاطر، أبرزها:

مخاطر الخلطات الشعبية

– فشل الكبد

– التلوث بمواد ضارة

– التخزين السيئ يؤدى الى تكاثر البكتريا والفطريات

– قد تكون مغشوشة بأدوية

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5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء

وفي وقت سابق، وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نصائح مهمة لتفادي السمنة وزيادة الوزن في الشتاء.

نصائح لتفادي السمنة

وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لتفادي السمنة في فصل الشتاء عليك بما يلي:

1- ابتعد عن الوجبات الدسمة.

2- اشرب الماء قبل وبعد الوجبة.

3- مارس الرياضة 3 مرات أسبوعيًا.

4- اجعل وجبة العشاء وجبة خفيفة مشبعة.

5- تناول المكسرات النيئة وغير المحمصة.

وينصح الخبراء بصفة عامة بأهمية ممارسة الرياضة باستمرار وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والتقليل من تناول السكريات والنشويات.

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