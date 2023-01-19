“إنفاذ” يقيم 9 مزاداتٍ لتصفية أكثر من 50 عقارًا والمنقولات الصناعية

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 22 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 50 عقارًا في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 23 إلى 26 يناير 2023م.

أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر ومبانٍ

وأوضح أن العقارات وتتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ والمنقولات من الفولاذ والبلوك، وتبدأ المزادات، كالتالي:

1 – مزاد فرصة شرقية الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية.

2 – مزاد مصنع بلوك في المدينة المنورة والذي يقام على مواد ومعدات بناء.

3 – مزاد المنار الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة.

4 – مزاد هجر الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بالمنطقة الشرقية.

5 – المزاد الفولاذي الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذي بمدينة الرياض.

6 – مزاد الريم الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل.

7 – مزاد سهم مكة والطائف الذي يقام على 13 عقارًا بمنطقتي مكة والطائف.

8 – مزاد دكه الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة.

9 – مزاد تاج الرياض الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض.

وأشار إلى أنه وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ.

ويُعد “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.