مأساة تهز دولة عربية.. غرق 3 أطفال من عائلة واحدة

تواصل – وكالات:

شهدت ولاية سيدي بوزيد بتونس، حادثة مأساوية راح ضحيتها ثلاثة أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام، إثر سقوطهم في حوض مائي مكشوف مخصص للري.

وقع الحادث أمس الأربعاء بمنطقة المكارم التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، بعد سقوط الاطفال الثلاثة في حوض مائي ملك العائلة يبعد نحو 20 مترا عن مقر سكنهم.

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شقيقان وابن خالهما

والضحايا هما شقيقان في سن ثلاثة وخمسة أعوام، ومعهما ابن خالهما في سن أربعة أعوام.

وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن الضحايا كانوا بصدد اللعب وبادروا بمحاولة التقاط كرة سقطت في الحوض إلا أن ارتفاع مستوى الماء غمرهم في غفلة من أهاليهم وتسبب في وفاتهم غرقًا.

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ساعة كاملة في المياه

وأوضحت، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأطفال ظلوا غرقى في الحوض قرابة الساعة، ما أعدم تمامًا فرص إنقاذهم، ليتم نقلهم بعد التفطن إليهم إلى الطب الشرعي.

وناشدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، اليوم الخميس، العائلات إلى مرافقتهم أبنائهم أثناء اللعب والحرص على تأمين مصادر المياه حتى لا تشكل خطرًا على حياتهم.