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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.5 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.5 مليار ريال
٠٤:٥٧:١٦ م، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى “مؤشر السوق”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10682 نقطة (+ 18 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

في الوقت نفسه، ارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 77.70 ريال و32.20 ريال، على التوالي، فيما أنهت أسهم “بن داود” و”الدواء” و”المتقدمة” و”العربي الوطني” و”المملكة القابضة” و”تهامة للإعلان” و”الكثيري” و”مجموعة صافولا” و”سلوشنز”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

الشركات المرتفعة والمنخفضة

في المقابل، أغلق سهما “الكيميائية السعودية” و”عطاء التعليمية” عند 26.40 ريال و54.50 ريال (- 1 % لكل منهما)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتصدر سهم “كيان السعودية” تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 13.18 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم.

وتراجعت أسهم “البحري” و”مجموعة تداول” و”أسمنت القصيم” و”إكسترا” و”الخريّف” و”جبل عمر” و”أمريكانا”، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

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