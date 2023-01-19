الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
متى يكون حجزك للحجّ مؤكّدًا عند انتهاء التقديم ؟ “الحج” توضح
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متى يكون حجزك للحجّ مؤكّدًا عند انتهاء التقديم ؟ “الحج” توضح

متى يكون حجزك للحجّ مؤكّدًا عند انتهاء التقديم ؟ “الحج” توضح

متى يكون حجزك للحجّ مؤكّدًا عند انتهاء التقديم ؟ “الحج” توضح
٠٤:٤٣:٥١ م، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن الحج المؤكد من داخل المملكة لسنة 1444هـ / 2023م، عند انتهاء التقديم يرتبط بعدة شروط.

شروط تأكيد الحجز عند انتهاء التقديم

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بعد انتهاء التقديم يكون الحج مؤكدًا من داخل المملكة، عند تحقيق عدد من الشروط:

1 – انطباق الشروط على المتقدم ومرافقيه.

2 – صحة المعلومات وتطابقها مع البيانات الحكومية.

3 – الحجز المؤكد مع شرط سداد الدفعات في وقتها.

4 – يتصل للمتقدم إشعار تأكيد الحجز، عبر:

أ – وصول رسالة نصية على الهاتف المسجل.

ب – ظهور حالة الحجز” مؤكد”، على موقع الوزارة أو تطبيق نُسك.

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“قطار الحرمين”: خدمة جديدة حول الحجز

في الوقت نفسه، كشف حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين الشريفين عن إطلاق خدمة حجز المجموعات والتي تمكن الأشخاص من حجز حتى 11 شخصاً فأكثر.

كما وقعت ‎الخطوط السعودية، اتفاقية، مع السكك الحديدية “سار”، بهدف تحسين وتطوير الحلول الرقمية لإنهاء إجراءات السفر و إصدار بطاقتي الصعود للطائرة وقطار الحرمين في آن واحد وبأسعار خاصة.

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أخبار السعودية الحج والعمرة انتهاء التقديم تأكيد الحج قطار الحرمين الشريفين

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