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“الموانئ”: 13.63% في أعداد الحاويات القياسية و14.06% بمناولة البضائع
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“الموانئ”: 13.63% في أعداد الحاويات القياسية و14.06% بمناولة البضائع

“الموانئ”: 13.63% في أعداد الحاويات القياسية و14.06% بمناولة البضائع

“الموانئ”: 13.63% في أعداد الحاويات القياسية و14.06% بمناولة البضائع
٠٤:٤٥:١٠ م، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة خلال شهر ديسمبر لعام 2022م نسبته 13.63% لتصل إلى 955,731 حاوية قياسية مقارنة بـ841,055 حاوية خلال نفس الشهر من عام 2021م.

يأتي ذلك نتيجة للتطور الذي يشهده القطاع البحري والموانئ وتحقيق نمو مستدام أوجد بيئة تجارية تنافسية عالمية.

جاء ذلك على إثر المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بغرض تطوير القطاع البحري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية وتفعيل العلاقة مع الوكلاء الملاحيين بتحسين تجربة العميل وأتمتة العمليات باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين القارات الثلاث.

أعداد الحاويات في ديسمبر

و شهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022م ارتفاعًا نسبته 7.15% لتصل إلى 214,789 حاوية مقارنة بـ200,460 حاوية في نفس الفترة من عام 2021م، كما سجلت الحـاويات الواردة زيادة نسبتها 24.41% لتصل إلى 246,023 حاوية مقارنة بـ 197,709 حاويات في عام 2021م.
كما شهدت عمليات المسافنة خلال شهر ديسمبر المنقضي زيادة نسبتها 11.76% بنحو 494,919 حاوية مقابل 442,850 حاوية في نفس الشهر من عام 2021م؛ مما يضيف قيمة مضافة للموانئ ويعزز فرص جذب خطوط الملاحة العالمية تحقيقًا لأهداف الهيئة الإستراتيجية.
و ناولت الموانئ السعودية 29,612,588 طن بضائع خلال شهر ديسمبر لعام 2022م بارتفاع نسبته 14.06% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021م الذي سجل 25,962,471 طنًا.

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