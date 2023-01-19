طفل شهادة ميلاده سعودية وجوازه سوري.. هل يمكنه المغادرة النهائية؟ “الجوازات” ترد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الشرط الذي بموجبه يتم السماح لطفل يحمل شهادة ميلاد سعودية ويحمل جواز سفر سوري، ويرغب بالخروج النهائي مع والديه بالمغادرة إلى خارج المملكة.

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رد الحوازات

وتلقت “الجوازات” استفسارًا، جاء فيه: “طفل من مواليد المملكة يحمل شهادة ميلاد سعودية ويحمل جواز سفر سوري، غير مقيم ولا زائر، والوالد إقامة والأم زيارة، ويرغب بالخروج النهائي مع والديه، فهل يوجد أي إجراءات قبل السفر، علمًا أن سفره لجوء الى كندا”.

وردت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر”، قائلة: “التعليمات تشترط وثيقة سفر سارية الصلاحية مع شهادة الميلاد لتتمكن من المغادرة”.