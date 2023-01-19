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عاجل.. عطل مفاجئ يشل خدمات “فيسبوك”
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عاجل.. عطل مفاجئ يشل خدمات “فيسبوك”

عاجل.. عطل مفاجئ يشل خدمات “فيسبوك”

عاجل.. عطل مفاجئ يشل خدمات “فيسبوك”
٠٤:٣٩:٤٥ م، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مستخدمو تطبيق “فيسبوك” عن عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع، بحسب “Down Detector” .

وأبلغ بأنهم يواجهون مشكلات في استخدام “فيسبوك” وتعذر عليهم الوصول إلى التطبيق عبر الهواتف الخلوية ونسخة الويب.

وأظهر الموقع أن حوالي 40% من مستخدمي موقع “فيسبوك” المتأثرين بالعطل، أكدوا أنهم واجهوا مشاكل في استخدام التطبيق على الهواتف الذكية، بينما أبلغ حوالي 39% عن مشاكل في الموقع على النت بالخدمة، بينما اشتكى 20% منهم من أنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وكان تطبيق “واتس آب” شهد انقطاعا مفاجئا استمر لمدة 12 دقيقة.

توقف تطبيق “واتساب”

عاد تطبيق “واتساب” للعمل مرة أخرى بعد ساعتين تقريبًا من توقف الخدمة على إثر عطل فني مفاجئ.

وكانت مجموعة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب”، أكدت أن عطلًا طرأ على «واتساب» وأنها تعمل على إعادة الخدمة «بأسرع ما يمكن».

وقال متحدث باسم شركة «ميتا»، وفقًا لـ«رويترز»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة حاليًا في إرسال الرسائل ونعمل على استعادة (واتساب) في أسرع وقت ممكن».

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الكلمات الدلالية:
تطبيق واتساب عطل في فيسبوك فيسبوك واتس آب

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