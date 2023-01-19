“شؤون الأسرة”: مواقع التواصل من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الطلاق

تواصل – فريق التحرير:

حذر مجلس شؤون الأسرة من أن التطلّع لما يظهره الآخرون في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يضيّق آفاق الحياة الأسرية السعيدة، وقد ينتهي بانفصال الزوجين.

التأثير السلبي لوسائل التواصل على الجوانب الأسرية

قدر المجلس حجم التأثير السلبي على الرجال بنسبة 9.5، وعلى النساء، بنسبة 10.1.

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أضرار المقارنات الآخرين في الحياة الزوجية

وبين في “إنفوجراف” نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، أضرار المقارنات الآخرين في الحياة الزوجية على النحو التالي:

-التسبب في اضطراب العلاقات وفتور المشاعر

-إثارة مشاعر الغيرة والحسد والصفات غير الحميدة

-التركيز على السلبية وتجاهل الإيجابية في الطرفين

-التصرف بالعناد والمكابرة وعدم تقبل وضع الآخر

-عدم الوعي الكافي بالظروف المالية والحالة النفسية

– ضعف لغة التواصل والحوار ونمو الفجوة العاطفية

– عدم الرضا عن الحياة الزوجية والنفور والتشتت

-تدمير العلاقة كاملة والوصول إلى قرار الانفصال