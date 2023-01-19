“النمر” يحذر من أمرين شائعين يتسببان في ارتفاع الضغط

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق الشديد والتوتر على الصحة.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الشخصي عبر “تويتر”، إنه من الممكن ان يرتفع الضغط في من يعاني القلق الشديد والتوتر إلى قيم عالية جداً وهو لايعاني من مرض الضغط.

5 أمراض مميتة

في سياق متصل، قال “النمر”، إن النوم أقل من 6 ساعات يومياً، يتسبب في 5 أمراض مميتة.

وأوضح في حسابه على “تويتر”، أن هذه الأمراض هي:

١ – يرفع الضغط.

٢ – يزيد السمنة.

٣ – يزيد احتمالية السكري.

٤ – يرفع الدهون الثلاثية.

٥ – يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.

كانت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، حذرت من قلة النوم لما له من أعراض مرضية خطيرة.

وقالت المنصة إن “قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، لأنها تقلل من إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الشعور بالشبع”.

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