“ترشيد” تطلق أعمال رفع كفاءة الطاقة في هذه المباني والمرافق

تواصل – واس:

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” ووكالة الجامعة للمشاريع بجامعة الملك سعود، أنها أطلقت أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق كلية المجتمع بجامعة الملك سعود بالملز.

رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها

وأوضحت أنها تهدف من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق كلية المجتمع وعددها 7 مباني، بمساحة إجمالية قدرها 30 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

استكمال التعاون القائم بين الجامعة و”ترشيد”

وأضافت أن رفع كفاءة الطاقة للأنظمة الكهروميكانيكية والتحكم لمباني كلية المجتمع، كامتداد جغرافي خارج حرم المدينة الجامعية بالدرعية، يأتي في إطار استكمال التعاون القائم بين الجامعة و”ترشيد”، لتحقيق أقصى استفادة من تلك الأنظمة وخفض استهلاكها للطاقة.

أهم معايير أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة

وأكدت الشركة، أنها أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 6 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ منها:

– أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، حيث تتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة تركيب محركات ذات تردد متغير عليها “VFDs”، مشيرة إلى أن المعايير، شملت:

1 – تركيب مستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للكلية.

2 – تركيب أجهزة مغيرات السرعة تتحكم بمضخات المياه المبُردة وتحديث وحدات مناولة الهواء لتكون مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد، وتركيب نظام التحكم للمباني المستهدفة.

3 – تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية.

وتسعى الشركة في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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