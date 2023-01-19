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4 عوامل لتجنب ظهور الشيب المبكر في مرحلة الشباب
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4 عوامل لتجنب ظهور الشيب المبكر في مرحلة الشباب

4 عوامل لتجنب ظهور الشيب المبكر في مرحلة الشباب

4 عوامل لتجنب ظهور الشيب المبكر في مرحلة الشباب
٠٤:٢٥:٥٤ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر ظهور الشيب في الرأس من علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، لكن ماذا يعني ظهور الشيب المبكر في مرجلة الشباب؟ وما أهم العوامل التي تساعد على ظهوره؟

ارتباط الشيب المبكر بالحمض النووي

وتقول الدكتورة سفيتلانا توربوفسكايا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأمراض الجلدية، أن سبب ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة قد يكون وراثيًا أو من أمراض المناعة الذاتية، حيث حدد العلماء أن الجين الأول المرتبط بالشيب وهو IRF4، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج الميلانين”. وهي الطبقة المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر.

وقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد، أن الجهاز العصبي الودي، المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة. هذا يسهم في ظهور الشيب.

وتساعد العوامل الآتية في تقليل ظهور الشيب في مرحلة الشباب:

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التقليل من مستوى الإجهاد

وتقول: “لتجنب ظهور الشيب مبكرا، يجب التقليل من مستوى الإجهاد.

تناول الفيتامينات

نقص وجود هذه الفيتامينات فيتامين В12 وفيتامين C، والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر. لذلك ينصح الخبراء بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي”.

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تجنب أمراض المناعة الذاتية

ووفقا لها، تربط بعض الدراسات ظهور الشيب المبكر بأمراض المناعة الذاتية. وفي بعض الحالات يظهر الشعر الرمادي نتيجة الإصابة بالبهاق وأمراض الغدة الدرقية ومتلازمة ويرنر وفقر الدم الخبيث.

الإقلاع عن التدخين

وتنصح الأخصائية لتجنب ظهور الشيب مبكرا بالإقلاع عن التدخين.

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الإجهاد الإقلاع عن التدخين الحمض النووي الشباب الشيب الشيب المبكر الفيتامينات الميلانين

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