روسيا تعتمد عملات عربية ضمن أسعار صرف الروبل

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قرر البنك المركزي الروسي، ضم الجنيه المصري والدرهم الإماراتي ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، بين 9 عملات جديدة.

بيان البنك المركزي الروسي

وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات جديدة، من بينها الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، الأربعاء، نحو 43 قرشا، حسب “العين الإخبارية”.

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ارتفاع عدد العملات

ووفقا لقائمة البنك المركزي، رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.

ورأى خبراء اقتصاديون أن القرار سيكون له انعكاسات ملموسة ومميزة من زياده حجم اعتماد العالم على الروبل الروسي مما سيزيد التبادل التجاري بين روسيا والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على الدولار الأمريكي.

ويساعد دخول العملات الجديدة إلى سلة معاملات البنك المركزي الروسي هذه الدول في التغلب على المشكلات الاقتصادية وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وقوة.