برلين تضع هذا الشرط لتزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد-2″، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات “أبرامز”.

بايدن لم يقرر الموافقة

وحسب مصادر، فإن هذا الشرط وضعه شولتس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي، حسب “العربية”.

وأشارت إلى أن بايدن، خلاله حديثة مع شولتس، لم يعط موافقة مؤكدة على نقل “أبرامز”.

اقرأ أيضا:

روسيا تهدد بحرق الدبابات البريطانية المرسلة إلى أوكرانيا.. وتحذر

خطوة أحادية

وأكد شولتس في تصريحات سابقة أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي نهاية خطابه بمنتدى دافوس تجنب شولتس الإجابة عن تساؤل بشأن إرسال دبابات ليوبارد 2 التي طلبتها كييف وقال إن برلين ستواصل دعم أوكرانيا بالوسائل المالية والمساعدات الإنسانية وكذلك الكثير من الأسلحة.

ويعقد قادة الدفاع من نحو 50 دولة ومن منظمة حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، محادثات في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، يوم الجمعة المقبل، في أحدث سلسلة من الاجتماعات منذ اندلاع الحرب قبل نحو 11 شهرا.