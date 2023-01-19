منها مكة وجازان.. تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية في 4 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، وفقا لتنبيهات الأرصاد، كل من منطقة مكة المكرمة وعسير وجازان والشرقية.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

وتتمثل الحالة الجوية، في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على كل من مكة المكرمة وعسير وجازان، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

بينما تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بمشيئة الله تعالى.

في سياق متصل، تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء