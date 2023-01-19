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هل تناول “فيتامين سي” خلال فترة البرد يقلل الإصابة بالزكام؟
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هل تناول “فيتامين سي” خلال فترة البرد يقلل الإصابة بالزكام؟

هل تناول “فيتامين سي” خلال فترة البرد يقلل الإصابة بالزكام؟

هل تناول “فيتامين سي” خلال فترة البرد يقلل الإصابة بالزكام؟
٠٣:٠٢:٢٧ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن تناول فيتامين سي لا يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

وقال الذيابي، ردا على سؤال بشأن تأثير تناول فيتامين سي في تقليل احتمالية الإصابة بالزكام، إن تناول هذا النوع من الفيتامين لا يقلل احتمالية الإصابة بنزلات البرد في الشتاء ومع تدني درجات الحرارة.

أمراض شائعة خلال موسم البرد

وفي تغريدة أخرى أوضح عبدالله الذيابي أن هناك أمراضاً شائعة خلال موسم البرد كالتالي:

– التهابات الجهاز التنفسي

– نوبات الربو

– جلطات القلب

– جفاف الجلد

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مع تزايدهما في الشتاء.. 3 وصفات طبيعية فعّالة لعلاج البرد والسعال

وصفات صحية لعلاج البرد والسعال

وفي وقت سابق، كشف موقع “step to health” الطبي المتخصص، عن 3 وصفات صحية طبيعية لعلاج البرد والسعال، لا سيما مع تزايدهما في فصل الشتاء.

وأشار الموقع إلى أن هذه العلاجات ليست بديلاً عن العلاج الطبي في كل الأوقات، مشيرة إلى أن استخدامها يكون دائمًا مكملًا.

ووفق الموقع ذاته، فإن هذه العلاجات هي:

  1. البصل

وجدت ورقة بحثية نُشرت في الطب التكميلي والطب البديل المبني على الأدلة في عام 2021 أن البصل يوفر تأثيرات مرخية للعضلات الملساء في القصبة الهوائية، والتي بدورها تُترجم إلى أنشطة موسعة للقصبات وتخفيف أمراض الجهاز التنفسي الانسدادي.

  1. الزنجبيل

هو أيضًا خيار لتخفيف السعال بشكل طبيعي، إذ من المعروف أن بعض مركباته، مثل السكريات، يمكن أن توفر الراحة في الوقت المناسب من نوبات السعال. بالإضافة إلى ذلك، هناك دليل على أن خصائصه المضادة للالتهابات والمُعدلة للمناعة يمكن استخدامها في حالات الجهاز التنفسي.

وقد يمنع استخدام الزنجبيل في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تتناول أي علاج دوائي، لذلك يُنصح باستشارة طبيبك أولاً قبل البدء في تناوله.

  1. الفجل

تم استخدام الفجل مع مكونات أخرى كعلاج لنوبات الربو، نظرًا لأنه يثبط الاستجابات الالتهابية، لذا فقد ظهر كعلاج تكميلي لمضاعفات الجهاز التنفسي.

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الكلمات الدلالية:
البرد الزكام عبدالله الذيابي فيتامين سي

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