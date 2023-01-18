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إجبار السجناء على شراء المخدرات.. فيديو مسرب يطيح بمدير سجن في دولة عربية

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إجبار السجناء على شراء المخدرات.. فيديو مسرب يطيح بمدير سجن في دولة عربية

إجبار السجناء على شراء المخدرات.. فيديو مسرب يطيح بمدير سجن في دولة عربية

إجبار السجناء على شراء المخدرات.. فيديو مسرب يطيح بمدير سجن في دولة عربية
٠٢:٥٨:١٤ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير العدل العراقي، خالد شواني، قرارا، بإعفاء مدير سجن التاجي، بسبب تسريب فيديو من داخل السجن.

وشمل قرار الإعفاء، معاوني مدير السجن، وعدد من المسؤولين في السجن، على خلفية التحقيقات في مقطع مسرب من داخل هذا السجن تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وزير العدل العراقي خالد شواني
وزير العدل العراقي – خالد شواني

تفاصيل الفيديو

وظهر في الفيديو المسرب نزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة إنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي (1025 دولارا).

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مقتل 3 عراقيين

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة العراقية، في وقت سابق، أن مبنى قيد الإنشاء انهار في مدينة الموصل شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

ووقع الانهيار بعد ظهر الخميس في منطقة يارمجة الشرقية حي غربي الموصل عندما كان العمال يسكبون سقف المبنى بالإسمنت.

وقالت قيادة الشرطة في محافظة نينوى إن المبنى مملوك لدائرة المدينة المسؤولة عن نظام الصرف الصحي.

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أخبار العراق إعفاء مدير سجن سجن عراقي فيديو مسرب وزير العدل العراقي

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