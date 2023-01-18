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بنسبة 40%.. تراجع إيرادات تويتر

بنسبة 40%.. تراجع إيرادات تويتر

بنسبة 40%.. تراجع إيرادات تويتر
٠٢:٣٦:١٣ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب تراجع الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تراجع الإيرادات اليومية لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر حاليا بنسبة 40 % عن مستواها منذ عام.

500 معلن يتراجعون

وأوقف أكثر من 500 من كبار المعلنين على منصة تويتر  إعلاناتهم منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر الماضي، حسب “الاقتصادية”.

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التخلي عن الموظفين

كانت شركة تويتر قد استغنت عن نصف الموظفين تقريبًا حين استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.

ويسعى ماسك إلى تنويع مصادر دخل الشركة بعيدا عن إيرادات الإعلانات، وتحقيق إيرادات من خلال تحويل الحسابات الموثقة “تويتر بلو” إلى حسابات باشتراك شهري، وشعر المعلنون بالقلق من احتمال تقليص المحتوى على المنصة.

وألغت منصة تويتر مؤخرا الحظر الذي استمر ثلاث سنوات على الإعلانات السياسية في إطار التحول المستمر في سياسات الشركة في ظل قيادة ماسك. وتكافح الشركة للحد من خسائر الإعلانات مع انسحاب إعلانات العلامات التجارية الشهيرة، في ظل المخاوف من سياسات المحتوى الجديدة.

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إعلانات تويتر إيلون ماسك تراجع إيرادات تويتر تويتر

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