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زلزال عنيف يضرب شمال غرب إيران.. وسقوط قرابة 70 جريحًا

زلزال عنيف يضرب شمال غرب إيران.. وسقوط قرابة 70 جريحًا

زلزال عنيف يضرب شمال غرب إيران.. وسقوط قرابة 70 جريحًا
٠٢:٣٥:١٧ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال عنيف أمس الأربعاء، مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية، وفق مصادر رسمية، وأسفر عن إصابة 70 شخصاً على الأقل.

وتفصيلاً، تم تسجيل هزة بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية عند الساعة 13,38 دقيقة بالتوقيف المحلي (13,08 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

زلزال ايران - ارشيفية
زلزال ايران – ارشيفية

تفاصيل الهزة الأرضية

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وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الهزة كانت بقوة 5,4 درجات وعلى عمق 12 كلم في مدينة خوي.

وأكدت مصادر مطلعة، نقلاً عن مسؤولين محليين أن “70 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح” جراء الزلزال، مشيرا الى تسجيل أضرار في 300 منزل، وفقا لـ”التلفزيون الرسمي الإيراني”.

الجدير بالذكر أن إيران تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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الكلمات الدلالية:
زلزال زلزال إيران طهران هزة أرضية

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