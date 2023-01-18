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أخصائي: الأجهزة الذكية وراء تزايد التهابات أعصاب اليدين

أخصائي: الأجهزة الذكية وراء تزايد التهابات أعصاب اليدين

أخصائي: الأجهزة الذكية وراء تزايد التهابات أعصاب اليدين
٠٢:٢٧:٠٨ ص، الخميس، ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالله البزاز اختصاصي جراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية تزايد الإصابة بالتهابات الأوتار واختناق أعصاب اليد والرسغ بين الأطفال والشباب، وكذلك بين كبار السن المصابين بالأمراض المزمنة والشباب، نتيجة استخدامهم المفرط للهاتف المحمول والآيباد.

انتشار التهاب اليد بين الشباب

وشرح البزاز أن الإصابة بأمراض اليد بين كبار السن كانت تقتصر على من يعانون أمراض السكر وارتفاع الضغط وغيرهما من الأمراض، أما الآن فقد انتشرت التهابات واختناق الأوتار لليد بين الشباب والأطفال.

ووفقا لعدة دراسات، فإن فرط استخدام الأجهزة الذكية يؤدي الى الحركة المتكررة للوتر، ما يقود إلى التهاب أو اختناق الوتر وبالتالي المعاناة من آلام اليد وتنميلها، حسب “القبس”.

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خطورة إهمال الحالة

ولفت البزاز إلى أنه بالرغم من أن متلازمة النفق الرسغي لا تعتبر إصابة خطرة، ولكن تدهورها واستمرار آلامها من دون علاج قد يؤديان إلى مضاعفات خطرة، مثل:

– زيادة انضغاط العصب قد تسبب انخفاض وانقطاع الإشارات العصبية المغذية للمنطقة، فتضعف حاسة اللمس وقوة عضلات اليد أيضاً. فيشكو المريض من عدم قدرته على التفرقة بين الساخن والبارد أو الملمس الخشن عن الناعم.

– قد تتأثر العضلات التي تغذيها الأعصاب المضغوطة، فتبدأ بالضمور في الحجم وتضعف قوتها، مما يسبب سقوط الأشياء من اليد، وملاحظة اختلاف حجم اليد المصابة مقارنة بتلك السليمة، خصوصاً في منطقة الأصابع التي يغطيها العصب المصاب.

– قد تؤدي قلة استخدام اليد والاختلال في تغذية عضلاتها وعظامها إلى حدوث ترقرق في عظام اليد.

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أمراض الأعصاب الأجهزة الذكية التهابات أعصاب اليدين علاج التهاب أعصاب اليد

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