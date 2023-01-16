توقعات الأرصاد.. أمطار وبرد وسيول وضباب على 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة الجوية أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية على كل من الحدود الشمالية وعسير والجوف.

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أمطار غزيرة وبرد وسيول

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على الجوف والحدود الشمالية وتتمثل في هطول أمطار وبرد وسيول حتى الساعة الثانية من صباح ليوم الثلاثاء المقبل.

بينما تستمر الحالة الجوية والتي تتمثل في ضباب كثيف على عسير حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله.

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