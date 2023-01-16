الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية “معادن” في عدة مدن
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وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية “معادن” في عدة مدن

وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية “معادن” في عدة مدن

وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية “معادن” في عدة مدن
٠٣:٠٢:٢٤ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت الشركة، أن العمل متاح بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • رئيس قسم ، المبيعات (آسيا).

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول).
  • خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين.

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طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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