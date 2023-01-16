أمير منطقة ‎الرياض يحضر حفل تتويج الفائزين بجائزة التميز والإبداع في دورتها الأولى

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس الأحد، حفل تكريم الفائزين بجائزة سموُّه للتميز والإبداع في دورتها الأولى، البالغ عددهم 81 فائزاً، وذلك بجامعة الأمير سلطان.

ولدى وصول امير الرياض، كان في استقباله وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، ومدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني.

الجائزة حافز للمستقبل

وعبر أمير الرياض عن سعادته بوجوده في هذا المحفل العلمي الذي من خلاله نصل إلى كل طالب و طالبة في هذا المجال، مؤكداً أن الجائزة تقدم لهم كحافز للمستقبل وما يقدموه، وقال: أنا متفائل – إن شاء الله – بأنهم سيكونون خير أداة لهذا الوطن.

وأضاف أن هذه الجائزة أسست لتبقى وتسير في الطريق الصحيح، والجميع يقدم كل ما أوتي من مال ومن فكر ومن جهد ومن توجه في سبيل إنجاح مثل هذه الجائزة، والعام الحالي نبدأ بالطلب، وسيكون هناك جوائز متفرعة وكثيرة في السنة القادمة.

يذكر أن الحفل قد بدء بآيات من القرآن الكريم، تلاه تقديم فيلم تعريفي عن الجائزة ومستوى التنافسية العلمية التي تقدمها لشريحة واسعة من الطلاب والطالبات وتنوع مجالاتها وإسهاماتها.

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فكر ووعي الشباب

وألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع الدكتور حسن خرمي، كلمة رحَّب فيها بسموِّ أميرِ منطقة الرياض، مشيراً إلى أن نهوض المجتمعات يكون بفكر ووعي شبابها وفتياتها، وتحفيز طموحاتهم وعزائمهم الصادقة.

وقال: إن دعم سموِّكم أبناءَ المنطقة من خلال هذه الجائزة يجسِّد الوفاء لأهل الوفاء الذين يعودون بخيرهم على مجتمعهم ووطنهم.

بعد ذلك دشَّن أميرِ منطقة الرياض الدورة الثانية من الجائزة، وكرَّم الفائزين بجائزة سموِّه، كما تسلَّم هدية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.

حضرَ الحفلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.