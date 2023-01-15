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“البر لا يبلي”.. ألمانية توصي بـ 40 مليون يورو لعائلة سورية أحسنت معاملتها
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“البر لا يبلي”.. ألمانية توصي بـ 40 مليون يورو لعائلة سورية أحسنت معاملتها

“البر لا يبلي”.. ألمانية توصي بـ 40 مليون يورو لعائلة سورية أحسنت معاملتها

“البر لا يبلي”.. ألمانية توصي بـ 40 مليون يورو لعائلة سورية أحسنت معاملتها
٠٢:٥٧:٥٢ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت مسنة ألمانية، على تصرف فعل غير متوقع، جرى الكشف عنه بعد وفاتها، حيث قررت ترك ثروة طائلة لعائلة سورية، تسكن بجوارها.

تركة تبلغ 40 مليون دولار

وورثت العائلة السورية ما يصل إلى 40 مليون يورو، بعد وفاة جارتهم المسنة الألمانية، التي أوصت بكل أموالها لهذه العائلة بعد موتها، نظراً لاهتمامهم بها واصطحابها الى المستشفيات، ومنحها العلاج اللازم والاهتمام بها بشكل دائم، طوال فترة إقامتها بجوارهم.

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اللاجئون السوريون ينقذون ألمانيا من «التهرم السكاني»

800 ألف سوري في ألمانيا

ويقدر عدد السوريين في ألمانيا بما يزيد عن 800،000 شخص بحلول مارس 2021، مما يجعلهم ثالث أكبر مجتمع من الرعايا الأجانب (بعد الأتراك)، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

ويتكون السكان بشكل رئيسي من لاجئي الحرب الأهلية السورية، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص في ألمانيا ذوي الجذور السورية (بما في ذلك المواطنين غير السوريين) أكثر بقليل من مليون شخص.

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