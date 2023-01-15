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تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية

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تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية

تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية

تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية
٠٢:٣٣:٣٨ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج 471 فرداً من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، والقوات الخاصة للأمن والحماية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية.

تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية

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اهتمام ودعم غير محدود

ونقل اللواء العتيبي، تهنئة سمو وزير الداخلية، للخريجين، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب قوات أمن المنشآت من اهتمام ودعم غير محدود، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية.

نتائجَ القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني

وفي سياق آخر، أعلنَت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في ديسمبر الماضي، نتائجَ القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة (جندي) للرجال.

ودعت المديرية المتقدمين لمعرفة نتيجة طلبات القبول من خلال الدخول عبر بوابة (أبشر-توظيف) .

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