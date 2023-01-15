كيف تستخدم هاتفك للتعرف على الكاميرات المخفية بأي موقع

تواصل – فريق التحرير:

ينتاب البعض من نزلاء الفنادق حالة من القلق من احتمال احتواء غرفهم على كاميرات مخفية للتجسس عليهم، وينصح الخبراء باستخدام الهاتف الذكي للكشف عن هذه الكاميرات.

ووفقًا لخبراء التقنية، إذا أرادت الكاميرا التقاط حركة أو التقاط صور في غرف منخفضة الإضاءة أو مظلمة، فعادة ما تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR)، الذي لا يمكن للعين البشرية اكتشافه.

طرق الكشف عن الكاميرات المخفية

وحتى إذا لم تتمكن من رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الكاميرا، فمن المفترض أن يكون المستشعر الموجود في كاميرا هاتفك الذكي قادراً على ذلك.

وتكون الكاميرا الأمامية في بعض الهواتف، هي الوحيدة التي يمكنها التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء، وفي حالات أخرى، مثل هاتف بيكسل 6، ينجح ذل مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

اقرأ أيضا:

لضبط الحالة المرورية وحفظ الأرواح.. الكويت تستعين بكاميرات الجيل السادس

وللبحث عن الكاميرات باستخدام هاتفك:

– شغّل كاميرا هاتفك ووجّهها نحو جهاز التحكم عن بُعد.

– قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن ضوء صغير، سواء كان ثابتاً أو وامضاً.

– وإذا كنت قد جربت ذلك باستخدام الكاميرا الخلفية ولم تر الضوء الصغير، فجرّب ذلك باستخدام الكاميرا الأمامية.

الكاميرات المخفية والأشعة تحت الحمراء

وللتحقق من وجود كاميرا مجهزة بالأشعة تحت الحمراء اجعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان (بحيث إذا كانت هناك كاميرا، فسيتم تشغيل الأشعة تحت الحمراء)، ثم مسح الغرفة ببطء باستخدام هاتفك. إذا كانت هناك كاميرا نشطة تضيء بالأشعة تحت الحمراء ، فيجب أن تكون قادراً على العثور عليها.

وإذا كانت هناك كاميرا نشطة في غرفتك ولا تعمل خدعة الأشعة تحت الحمراء (إما بسبب عدم وجود كاميرا أو عدم تجهيز الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء)، فهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها العثور على جهاز نشط للتحقق مما هو متصل بالشبكة المحلية.

أيضا يمكن استخدام تطبيقات محلل الشبكة التي يمكنها العثور على الأجهزة المتصلة بشبكتك المحلية. ويمكن أن تجرب تطبيق Fing (وهو متاح لكل من Android و iOS).

ويؤكد خبراء التقنية أنه يمكن لهذه التطبيقات العثور على جميع الأجهزة الموجودة على شبكتك وإدراجها في قائمة واحدة للتحقق منها.

هذه التطبيقات يمكنها أيضا، السماح لك بتأكيد الأجهزة التي تتعرف عليها بحيث يمكنك العثور بسهولة أكبر على أي جهاز ليس من المفترض أن يكون هناك.

اقرأ أيضا:

«مراهقون فضحتهم الكاميرات».. سطو مسلح على امرأة مسلمة وابنها في أمريكا