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الغذاء والدواء توضح ضوابط تناول المكملات الغذائية

الغذاء والدواء توضح ضوابط تناول المكملات الغذائية

الغذاء والدواء توضح ضوابط تناول المكملات الغذائية
٠٢:٣١:١٣ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضوابط تناول المكملات الغذائية؛ بما يضمن الاستخدام الصحي والأمثل لها.

وقالت الهيئة، إنه يجب معرفة عدد الجرعات التي يتم تناولها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية، وشرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

نصائح لتناول المكملات الغذائية

ووجهت الهيئة، نصائح مهمة أهمها عدم تناول أي يتم نوع من المكملات الغذائية بناءً على تجربة أشخاص آخرين دون أخذ نصيحة الطبيب، أو اختصاصي التغذية.

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ونصحت الهيئة، بضرورة التوقف فوراً عن تناول المكمل الغذائي عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ثم مراجعة الطبيب المختص وإبلاغ “الهيئة” عبر تطبيق “طمني”.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء اختلاف تأثير المكملات من شخص لآخر؛ بناءً على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل، والتي قد تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة منها.

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الغذاء والدواء المكملات الغذائية تناول المكملات الغذائية هيئة الغذاء والدواء

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