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بعد ارتفاع البيض.. قفزة في أسعار البطاطس والبن

بعد ارتفاع البيض.. قفزة في أسعار البطاطس والبن

بعد ارتفاع البيض.. قفزة في أسعار البطاطس والبن
٠٢:١٨:٤٤ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته هيئة الإحصاء، مؤخرا أن أسعار البيض المحلي قفزت 41.93% في عام كامل، حيث  ارتفع متوسط سعر الطبق بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 22.61 ريال.

وأوضحت ان الارتفاع جاء بعد أن كان متوسط سعر الطبق بقيمة 15.93 ريال في شهر ديسمبر لعام 2021.

 

أسعار البطاطس وصلصة الطماطم

وبحسب عكاظ فقد سجلت العديد من منتجات الأغذية ارتفاعات ملحوظة، حيث  ارتفعت أسعار صلصة الطماطم المحلي بنسبة 23.27% ليبلغ سعر العبوة زنة 135 جم نحو 1.96 ريال، بعد أن كان متوسط سعرها 1.59 ريال.

وفي التفاصيل فقد ارتفعت أسعار البطاطس المحلي زنة كيلو بنسبة 20.86%، فبلغت 4.23 ريال، بدلاً من 3.5% ريال.

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بينما  ارتفعت أسعار السكر زنة 10 كيلو لتصل إلى 35.83 ريال بدلاً من 33.1 ريال بزيادة نسبتها 8.56%.

الشعير والبن:

فيما سجلت أسعار الشعير المستورد ارتفاعاً بنسبة 17.64% ليباع الكيس زنة 50 كيلو بسعر 83.04 ريال، بعد أن كان يباع سابقاً بسعر 70.59 ريال.

أما أسعار البن الحب، فبلغت نسبة الارتفاع 21.06% ليبلغ سعر الكيلو للبن 31.79 ريال، بعد أن كان يباع بسعر 26.26 ريال.

بينما  تراجعت أسعار الهيل الهندي بنسبة 15.28% ليصبح سعر الكيلو نحو 148.6 ريال، بعد أن كانت أسعاره في شهر ديسمبر لعام 2021 نحو 175.41 ريال.

يذكر أن أسعار البيض في المملكة كانت قد سجلت ارتفاعات جديدة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 5 ريالات في الطبق الواحد، بمتوسط زيادة من 5 إلى 10%، وسط تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع.

ويأتي ذلك على الرغم من تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض بلغ 112% حسب الهيئة العامة للإحصاء.

وذهب البعض أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف، أكدت الجهات الرسمية أن الارتفاع يعود إلى التلاعب في الأسواق، محذرة من أنها ستواجه تلك التلاعبات بكل حزم.

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انفوجراف تواصل - ارتفاع اسعار البيض والبطاطس واللبن - السعودية

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