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باستخدام قطار الحرمين.. يمكن الحجز مباشرة إلى مكة والمدينة عن طريق الخطوط السعودية (فيديو)

باستخدام قطار الحرمين.. يمكن الحجز مباشرة إلى مكة والمدينة عن طريق الخطوط السعودية (فيديو)

باستخدام قطار الحرمين.. يمكن الحجز مباشرة إلى مكة والمدينة عن طريق الخطوط السعودية (فيديو)
٠٢:٣٠:٤٨ ص، الإثنين، ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت ‎الخطوط السعودية، اتفاقية، مع السكك الحديدية “سار”، بهدف تحسين وتطوير الحلول الرقمية لإنهاء إجراءات السفر و إصدار بطاقتي الصعود للطائرة وقطار الحرمين في آن واحد وبأسعار خاصة.

الحجز من مكة والمدينة 

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع م. ريان الحربي، أنه يمكن الحجز مباشرة إلى مكة أو المدينة عن طريق الخطوط السعودية باستخدام قطار الحرمين.

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ربط محطة قطار الحرمين بخدمة نقل الحافلات بجدة

تسيير 42 رحلة ترددية

وأعلنَت شركة مواصلات جدة، في وقت سابق، ربطَ محطة قطار الحرمين في محطة السليمانية بخدمة النقل العام عبر المسارات الحالية للحافلات، بتسيير 42 رحلة ترددية يوميًّا من وإلى منطقة البلد ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية بواقع رحلة كل 50 دقيقة، وبتكلفة رمزية مقدراها 3.45 ريالات للاتجاه الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن مدة التشغيل تصل إلى 17 ساعة يوميًّا، تبدأ من الساعة 7:15 صباحًا حتى الـ 12:00 ليلًا ، مبينة أن مسار الرحلة ذهابًا يبدأ من منطقة البلد “التاريخية” مرورًا بحي البغداية ثم جامعة الملك عبدالعزيز، والسلام مول، وصولا إلى محطة قطار الحرمين، ثم العودة في ذات المسار.

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