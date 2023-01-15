دراسة تكشف تأثير تغذية الطفل على صحته النفسية

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كشفت دراسة حديثة عن تأثير تغذية الطفل على صحته النفسية والحالة المزاجية لاسيما في مرحلة الطفولة المتأخرة.

وأوضحت الدراسة، أنه يوجد علاقة قوية بين النظام الغذائي المبكر وسمات الشخصية الـ 5 الكبرى، وهي الضمير، والانبساط أو الانطواء، والإحسان، والخيال، وانخفاض الدرجات في العصابية.

التغذية وصحة الطفل النفسية

ووفقا للدراسة فإن النظام الغذائي المبكر للطفل في عمر 6 أشهر و18 شهراً، و7 سنوات كان مرتبطاً بحدوث أعراض القلق والاكتئاب في عمر 8 سنوات، وفقا لموقع “نيوز مديكال”.

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وقارانت الدراسة بين النظام الغذائي في الأعمار المبكرة، وتبين أن النظام الغذائي في سن 3 و7 سنوات يلعب دوراً أكثر نشاطاً في حدوث القلق والاكتئاب لدى الطفل.

يذكر أن الدراسة استندت إلى بيانات السجل الطبي للمواليد في النروج بين عامي 1999 و2008، وتضمنت أكثر من 114 ألف طفل و95 ألف أم، ووثقت التغذية بداية من الأسبوع الـ 17 من الحمل وحتى بلوغ الطفل 8 سنوات.

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